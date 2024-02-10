تقرير: نتنياهو أخبر مجلس الحرب ببدء العملية العسكرية فى رفح بداية شهر رمضان

أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الحرب، أن عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، يجب أن تكتمل بحلول بداية شهر رمضان في 10 مارس، حسبما صرح مسئول إسرائيلي لشبكة CNN يوم السبت.

وقال مكتب نتنياهو في بيان يوم الجمعة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجه قوات الاحتلال، بالتخطيط "لإجلاء السكان" من رفح، التي يعتقد أن هناك حاليًا أكثر من 1.3 مليون شخص فيها.

فيما حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية من عواقب العمليات الإسرائيلية في رفح. وقال المجلس النرويجي للاجئين إن المدينة قد تتحول قريبًا "إلى منطقة سفك دماء ودمار لن يتمكن الناس من الفرار منها".

وقال مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن أي هجوم على رفح "لن يؤدي فقط إلى مجازر، بل إلى تطهير عرقي واسع النطاق لسكان غزة، وهو جزء من الإبادة الجماعي.

تحذيرات دولية من العنف في رفح

كما حذرت مملكة الأردن من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، وفق ما نقل التليفزيون الأردني.

وحذرت المملكة العربية السعودية، من التداعيات الخطيرة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وهي الملاذ الأخير لمئات الآلاف من المدنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت المملكة في بيان، اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيلهم قسريًا، مجددة مطالبتها بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وأن هذا الإمعان في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي يؤكد ضرورة انعقاد مجلس الأمن الدولي عاجلًا لمنع إسرائيل من التسبب بكارثة إنسانية وشيكة، يتحمل مسئوليتها كل من يدعم العدوان.