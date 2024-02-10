فريق سيدات سبورتنج يهزم الشارقة ويتأهل لنهائى دورة الألعاب العربية للطائرة

تأهل فريق سبورتنج للكرة الطائرة للسيدات لنهائي دورة الألعاب العربية للأندية المقامة خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري في مدينة الشارقة بالإمارات بعد فوزه على فريق الشارقة الإماراتي بثلاثة أشواط دون رد ويلتقي سبورتنج في المباراة النهائية مع فريق دي لاسال الأردني الذي فاز على أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي 3-2.

كان فريق سبورتنج قد تصدر مجموعته في الدور الأول بالفوز على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي 3- صفر وعلى بيبلوس اللبناني 3- صفر وعلى أكاد عنكاوا العراقي 3- صفر وفي الدور ربع النهائي فاز سبورتنج على تل درة السوري 3- صفر.

ويقود فريق سبورتنج أحمد فتحي المدير الفني وأحمد سعد مدربا عاما ومصطفى خضر محللا تقنيا ومحمد بدر مخططًا للأحمال ونادين الشيمي أخصائي العلاج الطبيعي وميرنا عبد الرحمن إداري الفريق وتضم قائمة الفريق في دورة الألعاب العربية اللاعبات ليلى محفوظ وياسمين سراج وندى محمد ولينا طارق وهدير يسرى وفرحة عباس وهند العطار وكرمة على ونور أحمد وندى قرة وماريا خوزيه وملك شاهين وسارة طارق وهدير عوض.

ويشارك في البطولة 61 فريقا يضمون ضم 550 لاعبة من 14 دولة في 8 ألعاب وهي: الكرة الطائرة وتنس الطاولة وكرة السلة والرماية والقوس والسهم والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه.