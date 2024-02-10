السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال بيومى: أمريكا تعلم حجم مصر ودورها المحورى فى المنطقة

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على بيان رئاسة الجمهورية، بشأن ما يتردد عن إغلاق مصر معبر رفح ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.


وقال "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "دي إم سي"، إن بيان رئاسة الجمهورية جاء في توقيته المناسب، وبصيغة دقيقة جدًا، ليوضح موقف مصر من كل المسائل.


وأضاف أن "المسائل كلها متشابكة فهناك مواقف وعسكها تصدر في نفس اليوم، من الجانب الأمريكي، فلا يخفى على أحد أن أمريكا هي التي خلقت إسرائيل خلقا لتكون جدارًا فاصلاً بين الدول العربية شرقًا وغربًا، ولتكون لها عسكري مرور في المنطقة العربية بأسرها".


وتابع: "أمريكا أيضا تعلم حجم مصر ودورها المحوري في المنطقة، ونحن أيضا نعلم أن أمريكا أكبر من كوننا نتجاهل خطابها للعالم أو ما تقوله".


ولفت إلى أن "مصر تملك سياسة هادئة تحقق بها المصالح وكل الأهداف المرجوة، لأن الدبلوماسية هي ألّا نحدث جلبة أو صوتا عاليا، وأنت تملك كافة الخيوط في يدك"، متابعًا:"لدينا رئيس يعلم ما يفعل جيدًا ويخدم بكل ما لديه من أدوات القضية الفلسطينية، وهنا لا أملك وأنا دبلوماسي عجوز سوى الإعجاب بالدبلوماسية المصرية".

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