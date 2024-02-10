"القاهرة الإخبارية"": تواصل القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن القصف المدفعي على مدينة رفح الفلسطينية مستمر حتى الساعة.



وأضاف "جبر"، في رسالته اليوم السبت، أن "قوات الاحتلال تطلق النار تجاه مجمع ناصر الطبي بخان يونس، لافتًا إلى أن هناك توغلًا كبيرًا للاحتلال في خان يونس وسط قصف مكثف".



وتابع "اشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل في خان يونس، وغارات للاحتلال على مخيم النصيرات ودير البلح في قطاع غزة".

وكانت أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلا عن إعلام فلسطيني، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 25 شهيـدا جراء قصــف إسرائيلي لمنازل سكنية وسط وشمالي رفح جنوبي قطاع غزة منذ ليلة أمس.