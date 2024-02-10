مدير جمعية الإغاثة بغزة: جميع التقديرات "سوداوية" بشأن الأوضاع فى رفح

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن جميع التقديرات سوداوية بشأن الأوضاع في رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اجتياح بري للمدينة، وهي آخر ما تبقى لسكان القطاع.



وأضاف "ياغي"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: أن "الإمكانيات لدينا متواضعة بسبب الحصار المتواصل على قطاع غزة، وندعو المجتمع الدولي للتحرك بشكل سريع وعاجل لوقف مجازر الاحتلال".



وتابع: "استطعنا إعادة تشغيل جزئي لـ6 مستشفيات في قطاع غزة، لكنها لا تستطيع تقديم كل الخدمات، فالخدمات شحيحة وقليلة لا تفي بالغرض، ولكن هو ما تستطيع الفرق الطبية تقديمه وسط كل هذا الخراب والدمار الذي حل بقطاع غزة".