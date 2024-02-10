السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإغاثة الطبية" بغزة: نثمن الجهود المصرية لإدخال المساعدات

مساعدات
مساعدات

ثمَّن الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، الجهود المصرية الكبيرة لإنفاذ دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "هناك جهود مصرية حثيثة بشأن التوصل إلى تهدئة في قطاع غزة"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تتعمد عرقلة دخول المساعدات الطبية والإنسانية إلى القطاع.

وأوضح: "جميع التقديرات سوداوية بشأن الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، وسط أنباء عن اجتياح بري لمدينة رفح وهي آخر ما تبقى لسكان القطاع".

جمعية الإغاثة الطبية بغزة دخول المساعدات غزة قطاع غزة فلسطين مصر

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": تواصل تدفق شاحنات المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مساعد بايدن: واشنطن لم تعترض على وصف إسرائيل سكان غزة بـ"الحيوانات"

مشاركة مميزة للأفلام المصرية فى مهرجان بغداد السينمائى الدولى

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟