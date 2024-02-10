السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: نحتاج ربع قرن لإعمار غزة كما كانت

أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن 100 عام من إعادة الإعمار والبناء في قطاع غزة، وعلى كل المستويات وليس فقط "البنية التحتية"، دمرها العدوان الإسرائيلي في أشهر.


وأشار "مجدلاني"، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت: إلى "تدمير 70٪ من البنية التحتية لغزة على يد الاحتلال، ونحن هنا لا نتحدث فقط عن شبكات المياه والصرف والكهرباء فقط، بل نتحدث عن البنية الاجتماعية أيضًا".


وتابع: "نتحدث عن تدمير 11 جامعة، و205 مدارس، و34 مستشفى خرجت تمامًا عن الخدمة، علاوة على 65 مركزًا طبيًا، وتدمير 65 من المساكن تدميرًا كاملًا، فنحن نتحدث عن وضع ومعطيات في شدة الخطورة".


وواصل: "إذا توفرت الإمكانيات المادية لإعادة إعمار غزة، وإعادة الحياة لما كانت عليه قبل 7 أكتوبر وهي لم تكن الحال المثلى، لأن قطاع غزة فُرض عليه حصار جائر لمدة 16 عامًا، فنحن نحتاج إلى من 20 إلى 25 عامًا".

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إعادة الإعمار غزة قطاع غزة فلسطين

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