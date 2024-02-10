السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تستطيع أمريكا وقف الاجتياح البرى الإسرائيلى لرفح الفلسطينية؟

عادل شديد
عادل شديد

قال عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن الانتقادات الأمريكية الأخيرة لتصرفات نتنياهو، كانت خجولة، أي أنها غير مانعة لتصرفات الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية": "لو كانت الانتقادات حقيقية، لما وافقت الإدارة الأمريكية أو سمحت لإسرائيل، ولكن الأمر هو أن الإدارة الأمريكية تريد التنصل أمام الرأي العام الأمريكي والغربي".

وتابع: "رغم التباينات في الرأي الأمريكي لا يمكنها منع إسرائيل من اتخاذ أي خطوة تصعيدية في غزة، إن كانت ترى فيها إسرائيل ترميم صورة الردع وهيبة إسرائيل وسط انتصار تبحث عنه".

وعن إمكانية منع أمريكا الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ عملية اجتياح بري لرفح، أكد عادل شديد، خبير الشئون الإسرائيلية، أن أمريكا لا يمكنها منع تنفيذ تلك العملية، حتى وإن كانت تندد بآثارها ولا ترحب بها، أو تدعم تلك الخطوة، لافتا إلى أن ما يمكن أن تمنعه أمريكا هو إلحاق الضرر بنفسها فقط.

رفح مدينة رفح الفلسطينية إسرائيل أمريكا اجتياح بري

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