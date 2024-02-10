ضبط ‏18079 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكل الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏18079 مخالفة مرورية متنوعة.

وقالت وزارة الداخلية: تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18079) مخالفات مرورية متنوعة:

- (10734) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (437) مخالفة سير دون تراخيص.

- (59) مخالفة دراجة نارية.

- (487) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (22) مخالفة موقف عشوائي.