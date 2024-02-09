الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 5 من أسرة واحدة بسبب استنشاق غاز فى بنى سويف

جثة
جثة

لقيت شقيقتان مصرعيهما وأصيب 3 من أفراد أسرتهما بعد تعرضهم لاختناق بسبب استنشاق غاز داخل منزلهم بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بالعثور على جثتين لشقيقتين و3 مصابين من أفراد أسرتهما داخل منزلهم بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء 3 حالات مستقرة وحالتي وفاة مكان البلاغ إلى المستشفى.

واستقبلت مشرحة المستشفى كلا من “مريم.م“، وشقيقتها ”روميسا”، فيما استقبل قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي كلا من: “فتحية.ح“، ”منار.م”وشقيقها أحمد، إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى ولا يوجد أى أعراض عليهم.

شقيقتان استنشاق غاز مركز الواسطى محافظة بني سويف مرفق إسعاف

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