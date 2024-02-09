الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

مصر الشقيقة الكبرى.. القاهرة تدعم غزة منذ 7 أكتوبر بمساعدات إنسانية وإغاثية

مساعدات مصر إلى غزة
مساعدات مصر إلى غزة

منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي، ولم تتوانَ مصر في تقديم كافة أشكال الدعم، سواء من خلال الاتصالات الدبلوماسية على أعلى مستوى لخفض التصعيد ووقف العدوان، أو من خلال الدعم الإنساني ومحاولة إدخال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة.

وأرسلت مصر منذ أكتوبر الماضي الآلاف من الشاحنات المحملة بالسلع والمواد الإغاثية والطبية اللازمة لسد جزء من احتياجات أهالي غزة، على الرغم من عدم استعداد المعبر لعبور تلك الشاحنات بسبب القصف الإسرائيلي الذى استهدف جزءًا من المعبر.

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130 ألف طن من المساعدات الطبية المصرية إلى غزة

وبلغ حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ السابع من أكتوبر 130 ألف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طن، فضلا عن 1000 قطعة من الخيام والمشمعات والمواد الإعاشية، بالإضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، وعدد 88 سيارة إسعاف جديدة. 

وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال نفس الفترة، وبلغ إجمالي عدد الشاحنات التي عبرت من معبر رفح إلى قطاع غزة حوالي 9000 شاحنة منذ بدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة من الجانب المصري للمعبر خلال هذه الأيام المائة.

كما استقبلت مصر في نفس الفترة 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقا، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصريا من العالقين بالقطاع.

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مساعدات مصرية جديدة عاجلة إلى قطاع غزة

وما زالت مصر مستمرة في دعم الأشقاء في غزة، وقد أعلن رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية إطلاق القافلة الثالثة من المساعدات اليوم، بواقع 61 طنًا عبر 26 شاحنة.

وتتضمن تلك المساعدات 4 آلاف مرتبة و2000 بطانية و2000 حصيرة وأدوات النظافة الشخصية لعدد 2000 أسرة

كما تشمل 12 ألف بطانية و11 ألف مرتبة و8 آلاف خيمة و3 آلاف حصيرة و2000 مشمع بلاستيك للأمطار وأدوات نظافة شخصية لألفى أسرة.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، أمس الخميس، قرارًا بسرعة توفير مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي قطاع غزة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، ومساعدتهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعانون منها

البعثة الأممية لحقوق الإنسان والخارجية الأمريكية تشيدان بدور مصر فى إدخال المساعدات وإجلاء الأجانب والمرضى

من جانبه، أكد الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن مصر لا تألو جهدا اليوم لتأمين دخول كل المساعدات وتفكيك المعوقات التي تضعها إسرائيل، وليس من أي جهة أخرى كما يدعون.

كما ثمّن المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، دور مصر على جهودها المكثفة لتأمين إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ونجحت مصر في إجلاء أكثر من 27 ألف مواطن أجنبي وذويهم، من خلال تنسيق موسع مع أكثر من 80 سفارة وهيئة دولية عاملة في مصر، فضلًا عن إدخال 130 ألف طن من المساعدات الإنسانية والوقود والأدوات الغذائية والطبية وخيم الإيواء وغيرها. 

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