الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أرفق تقرير إصابة الشناوى.. الأهلى يقدم التماسًا للكاف لقيد الزنفلى وتجهيز وسام أبوعلى

محمد الشناوي
محمد الشناوي

قدم مسئولو الأهلي التماسًا إلى الاتحاد الإفريقي (كاف) في محاولة أخيرة من أجل قيد محمود الزنفلي حارس المرمي الوافد الجديد في قائمة الفريق الإفريقية، وذلك بعد إغلاق باب القيد بنهاية يناير المنقضي.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي ذكرت في الالتماس أن محمد الشناوي حارس الفريق الأساسي تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في نهائيات الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار حاليا، والتي يغيب على إثرها لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر على أدنى تقدير.

وأضاف المصدر أن الأهلي أرفق التماسه بالتقارير والأشعات التي توضح إصابة محمد الشناوي وتقرير العملية الجراحية التي خضع لها في ألمانيا وغيابه لمدة 4 أشهر عن الملاعب.

في السياق ذاته، طالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي تجهيز الفلسطيني وسام أبوعلي للمشاركة في مباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها 24 فبراير الجاري بالجولة الخامسة من دور المجموعات الإفريقي.

يحتاج وسام أبوعلي إلى فترة تصل إلى 3 أسابيع منذ موعد الإصابة بشد في العضلة الخلفية للتواجد في المباريات مع النادي الأهلي ولذلك الأقرب له المشاركة في لقاء ميدياما الغاني بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به وتحديد مدى استجابته للعلاج من الإصابة التي تعرض لها. 

وتأكد غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلى عن مباراة الفريق المقبلة أمام شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 فبراير الجاري بالجزائر في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة.

إصابة وسام أبوعلى إصابة محمد الشناوي محمود الزنفلي الكاف الاهلى

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