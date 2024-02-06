عاجل.. نكشف تفاصيل مكالمة الشناوى مع الزنفلى وشوبير بعد ودية سموحة

تواصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، هاتفيا مع الوافد الجديد محمود الزنفلي، القادم من الداخلية لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة لتهنئه بخطوة ارتداء الفانلة الحمراء.

وكشف مصدر داخل الأهلي، إن أن الشناوي طلب من الزنفلي غلق أي صفحة تسببت في غضبه أو أثرت عليه نفسيا بعد تراجع البنك الأهلي عن ضمه مؤكدا له أن ما حدث ترتيب إلهي.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور"، أن حارس الأهلي الدولي شدد في مكالمته مع الزنفلي على صعوبة المنافسة والضغط الجماهيري وعليه القتال في التدريبات والتركيز وغلق أذنه والابتعاد عن السوشيال ميديا".

وأوضح أن قائد القلعة الحمراء أكد للواقد الجديد أن تجربة الأهلي ليست سهلة وعليه تحمل أي صعاب من أجل كتابة اسمه في تاريخ النادي.

وكان الأهلي قد استعار محمود الزنفلي، حارس مرمى الداخلية لمدة 6 أشهر؛ لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة القادمة.

كواليس ما دار بين محمد الشناوي وشوبير

وفي السياق ذاته حرص الشناوي، على إجراء اتصال مطول مع مصطفى شوبير عقب ودية سموحة الأخيرة، مطالبا الحارس الشاب بالظهور بكامل تركيزه وإزالة أي ضغوطات في هذه المرحلة الحساسة كما أكد على ثقته به خصوصًا بالمرحلة القادمة.

الشناوي حرص على تقديم الدعم الكامل لـ"شوبير"، نظرا لأهمية مواجهتي شباب بلوزداد وميدياما الغاني في مشوار التأهل من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الشناوي عاد للقاهرة لاستكمال برنامج العلاج الطبيعي

كان محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول الأهلي قد عاد إلى القاهرة بعد جراحة ناجحة أجراها في ألمانيا عقب إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي أنه في تواصل مستمر مع الشناوي يوميا؛ للاطمئنان على حالته.

وأشار طبيب الفريق إلى أن الشناوي سيستكمل برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل وفق البروتوكول الطبي الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة.

وخاض الأهلي مباراة ودية مع سموحة، انتهت بفوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف، استعدادًا للمرحلة القادمة أحرزهما الفرنسي أنتوني موديست بينما سجل حسام حسن للفريق السكندري.

ويواجه الأهلي فريق شباب بلوزداد مساء يوم 16 فبراير الجاري، على ملعب “12 أوت”، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.