حسن مكاوى لـ"الشاهد": الإعلام فى أى مجتمع هو انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية

قال حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الإعلام في أي مجتمع هو انعكاس للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه حتى يحقق الإعلام وظائف إيجابية فلابد أن يتوفر فيه عدة شروط أولها أن يكون هناك ثوابت يحرص عليها الإعلام وعلى عدم اختراقها لأي سبب من الأسباب سواء كان مؤيدًا أو معارضًا أو مملوكًا للدولة.

وتابع، أن الثوابت تأتي من الدستور ولدينا دستور 2014 هو من أفضل الدساتير التي مرت على مصر، مشيرًا إلى أن مصر دولة موحدة لا تقبل التجزئة ويوجد ثوابت موجودة والمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات ولا يجوز اختراق ذلك.

وأكد أن المواد يتم ترجمتها لمجموعة من القوانين لأن من يخترقها لابد أن يحاسب بالقانون فالدستور ممتاز ولكن التشريعات والقوانين فيها عيوب.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.