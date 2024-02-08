أمانات "حماة الوطن" تنظم عدد من الفعاليات الجماهيرية بالمحافظات (صور)
نظمت أمانات حزب حماة الوطن بالمحافظات المختلفة عدد من الفعاليات الجماهيرية والندوات والقوافل الطبية واللقاءات الجماهيرية بمشاركة المواطنين.
نظمت أمانة محافظة الأقصر قافلة طبية مجانية بقرية حاجر المريس بمركز أرمنت في تخصص الرمد وتوزع الأدوية بالمجان ويأتي ذلك استكمالا للقوافل الطبية المجانية والتي يطلقها حزب حماة الوطن في كل محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.
كما نظمت أمانة محافظة الفيوم رحلة ترفيهية بعنوان "أعرف أخوك.. مسلم ومسيحي كلنا أيد واحدة بنحب مصر"، وتم خلال الرحلة زيارة بعض المساجد والكنائس، ويأتي ذلك استكمالا للدور المجتمعي لحزب حماة الوطن بأنحاء الجمهورية كافة.
أما أمانة بورسعيد، نظمت ندوة توعوية بعنوان "المشكلات الأسرية وكيفية علاجها"، ويأتي ذلك استكمالا لاهتمام حزب حماة الوطن بالتثقيف والتدريب المستمر لكافة أعضاءه بجميع أنحاء الجمهورية.