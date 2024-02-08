الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التضخم في الصين يتباطأ بأكبر وتيرة له بأكثر من 14 عاما.. ما الأسباب؟

التضخم في الصين
التضخم في الصين

تحدث الخبير الاقتصادي، هيثم الجندي، عن التضخم في الصين والذي يتباطأ بأكبر وتيرة له بأكثر من 14 عاما في يناير الماضي.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، إن الصين أصبحت محاطة بمجموعة من الأزمات وبشكل متزايد، إذ كانت تعاني من أزمة ديموجرافية، وأزمة في البورصة، علاوة على الأزمة العقارية.

وأضاف: "أزمة انكماش الأسعار تعد الأخطر الآن، والتي تهدد كموحات الصين على المدى البعيد، لأن هناك ضعف طلب استهلاكي الأمر الذي أدى بدوره إلى انكماش الأسعار".

وتابع: "هذه الأمور يترتب عليها عدة أزمات جديدة منها خسارة أرباح الشركات والتي اضطرت إلى خفض أسعارها مما يستدعي لديها عدم رغبة في التوظيف، مما يجعل العامل يقبض بأجر أقل مما يقلل القدرة الإنفاقية".

وواصل: "لا أحد يعلم متى ستتعافى الصين من تلك الأزمة، ولكن الصين تعالج مشكلتها بالقطعة، نتيجة خوفها على الاستقرار المالي، الأمر الذي يكلفها إلى حزم تحفيزية تثقل القطاع المصرفي بديون معدومة، مما يترتب عليه آثار أكثر خطورة". 

الصين الاقتصاد اقتصاد الصين التضخم ​​الاقتصاد العالمي

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