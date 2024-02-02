الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى: التهديدات فى البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التهديدات القائمة في البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 الحوثي يستهدف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

كانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت، أمس الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية حصيلة عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، متضمنة إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن السفينة البريطانية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية، مشددًا على أن عملياتهم في البحرين العربي والأحمر "ضد الملاحة الإسرائيلية، أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

الاتحاد الأوروبي البحر الاحمر جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جماعة الحوثي

مواد متعلقة

عاجل.. الحوثيون يستهدفون سفينة بريطانية فى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل| "الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم والعظمى فى القاهرة 16 درجة

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

تفاصيل عرض الأهلى المالى لتمديد عقد بيرسى تاو

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟