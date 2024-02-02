الاتحاد الأوروبى: التهديدات فى البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن التهديدات القائمة في البحر الأحمر تجاوزت المصالح التجارية وطالت الاستقرار والسلم، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

الحوثي يستهدف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر

كانت جماعة الحوثي اليمنية قد أعلنت، أمس الخميس، استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية حصيلة عملياتها خلال الـ 24 ساعة الماضية، متضمنة إسقاط طائرة مسيرة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن السفينة البريطانية كانت متجهة إلى موانئ إسرائيلية، مشددًا على أن عملياتهم في البحرين العربي والأحمر "ضد الملاحة الإسرائيلية، أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".