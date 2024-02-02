الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مقتل مستشار من الحرس الثورى الإيرانى فى ضربة إسرائيلية بدمشق

مقتل مستشار من الحرس
مقتل مستشار من الحرس الثوري الإيراني في ضربة إسرائيلية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل مستشار من الحرس الثوري في ضربة إسرائيلية بالعاصمة السورية دمشق، حسبما أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الحرس الثوري الإيراني يقلّص نشر كبار ضباطه في سوريا

يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز"، أمس الخميس، عن خمسة مصادر مطلعة أن الحرس الثوري الإيراني قلّص نشر كبار ضباطه في سوريا؛ بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية المميتة، وسيعتمد أكثر على فصائل متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك.

ويتعرض الحرس الثوري لأحد أكثر الفترات صعوبة في سوريا منذ وصوله قبل عقد من الزمن لمساعدة الرئيس بشار الأسد في الحرب، فمنذ ديسمبر الماضي، أودت الضربات الإسرائيلية بحياة أكثر من 6 من أعضائه؛ بينهم أحد كبار قادة المخابرات في "الحرس الثوري".

 كانت نقلت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن مسئولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة أقرت عدة خطط  لشن سلسلة ضربات ضد أهداف تشمل أفرادًا ومنشآت إيرانية في العراق وسوريا.

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