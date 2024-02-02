الأمطار تغلق طرقًا فى الضفة الغربية بعد ارتفاع منسوب مياه

أعلن الدفاع المدني إغلاق عدة طرق في محافظات طولكرم وطوباس وجنين بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتشكيلها خطرًا على المركبات، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت منظمة "اليونيسف"، وفقًا لتقديراتهم بأن 16 ألف طفل فلسطيني في غزة، دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم.

وأضافت، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، وينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".