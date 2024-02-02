الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمطار تغلق طرقًا فى الضفة الغربية بعد ارتفاع منسوب مياه

الأمطار تغلق طرقًا
الأمطار تغلق طرقًا في الضفة الغربية

أعلن الدفاع المدني إغلاق عدة طرق في محافظات طولكرم وطوباس وجنين بعد ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتشكيلها خطرًا على المركبات، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت منظمة "اليونيسف"، وفقًا لتقديراتهم بأن 16 ألف طفل فلسطيني في غزة، دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم.

وأضافت، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، وينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة".

الدفاع المدني طولكرم وطوباس وجنين مياه الأمطار غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

"الصحة العالمية": 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى قطاع غزة

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

رسميا.. موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة وباقي المحافظات

كشف غموض وفاة شابة عمرها 25 عامًا داخل شقتها بالشروق

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الأول 2024

سعر الذهب اليوم الجمعة 2-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟