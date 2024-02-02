"الصحة العالمية": 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى قطاع غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة فى غزة، وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين.

وقالت إن أكثر من 8 آلاف فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من قطاع غزة للتكفل العاجل بهم.

هناك سوء تغذية فى قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر

وأضافت، خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "هناك سوء تغذية في قطاع غزة، والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، وينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل للقطاع".