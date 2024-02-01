نتنياهو: قرار بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين "صارم"

قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية هم “مواطنون ملتزمون بالقانون” ووصف الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن بفرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين بأنه “صارم”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تتخذ إسرائيل إجراءات ضد كل من يخالف القانون في كل مكان، وبالتالي لا داعي لاتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن.

الجولة الاولى من العقوبات ضد الاسرائيليين



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجولة الأولى من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت عقوبات مالية على أربعة مواطنين إسرائيليين:

وقالت الوزارة إن تشاسداي “بادر وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومباني، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني”.