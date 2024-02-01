الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو: قرار بايدن ضد المستوطنين الإسرائيليين "صارم"

نتنياهو
نتنياهو

قال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية هم “مواطنون ملتزمون بالقانون” ووصف الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن بفرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين بأنه “صارم”.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تتخذ إسرائيل إجراءات ضد كل من يخالف القانون في كل مكان، وبالتالي لا داعي لاتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن.

 الجولة الاولى من العقوبات ضد الاسرائيليين

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مسئول أمريكى: بايدن يتخذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التى تقوض السلام فى الضفة


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن الجولة الأولى من العقوبات بموجب أمر تنفيذي جديد يستهدف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية الذين يهاجمون الفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها فرضت عقوبات مالية على أربعة مواطنين إسرائيليين:

وقالت الوزارة إن تشاسداي “بادر وقاد أعمال شغب، شملت إضرام النار في مركبات ومباني، والاعتداء على مدنيين فلسطينيين، وإلحاق أضرار بالممتلكات في حوارة، مما أدى إلى مقتل مدني فلسطيني”.

 

بايدن الضفة الغربية نتنياهو إسرائيل العقوبات

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