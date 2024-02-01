بايدن يستعد لإصدار أمر يستهدف عنف المستوطنين اليهود فى الضفة

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المسئول أن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين مرارًا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر.

وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كانت صحيفة "بوليتيكو" هى أول من نشر تقريرًا عن الأمر التنفيذي في وقت سابق اليوم الخميس نقلًا عن وثائق ومسئول أمريكي ومساعد في الكونجرس. وذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن الأمر فرض عقوبات على المستوطنين.