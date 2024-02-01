الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن يستعد لإصدار أمر يستهدف عنف المستوطنين اليهود فى الضفة

بايدن
بايدن

قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يستهدف المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المسئول أن من المقرر أن يصدر الأمر في وقت لاحق، اليوم الخميس.

وحذر بايدن وغيره من كبار المسئولين الأمريكيين مرارًا من أنه يتعين على إسرائيل التحرك لوقف العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وتصاعدت الهجمات هناك في الأشهر القليلة الماضية في ظل توسع المستوطنات اليهودية، وتصاعدت مرة أخرى منذ السابع من أكتوبر.

وفي ديسمبر، بدأت الولايات المتحدة فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

كانت صحيفة "بوليتيكو" هى أول من نشر تقريرًا عن الأمر التنفيذي في وقت سابق اليوم الخميس نقلًا عن وثائق ومسئول أمريكي ومساعد في الكونجرس. وذكرت أنه من المتوقع أن يتضمن الأمر فرض عقوبات على المستوطنين.

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