إعلام إسرائيلى عن مسئول فى حزب المعسكر: إذا أعلن نتنياهو حكمًا عسكريًا فى غزة فسننسحب من الحكومة

أفاد إعلام إسرائيلي عن مسئول في حزب المعسكر بأنه إذا أعلن نتنياهو حكماً عسكرياً في قطاع غزة فسننسحب من الحكومة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية هم "مواطنون ملتزمون بالقانون"، ووصف الأمر التنفيذي الذي أصدره جو بايدن بفرض عقوبات على المتطرفين المستوطنين بأنه "صارم".

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: تتخذ إسرائيل إجراءات ضد كل من يخالف القانون في كل مكان، وبالتالي لا داعي لاتخاذ خطوات جذرية في هذا الشأن.