"القاهرة الإخبارية": حركة "النجباء" بالعراق تتوعد بمواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية

توعدت حركة "النجباء"، بالعراق، بمواصلة الهجمات ضد القوات الأمريكية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تعرضت لـ165 هجومًا منذ 7 أكتوبر

وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكدت أن القوات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تعرضت لـ165 هجومًا منذ 7 أكتوبر، لافتة إلى أن 66 من هذه الهجمات كانت في العراق، و98 في سوريا.

وأضافت المتحدثة باسم "البنتاجون"، خلال مؤتمر صحفي مساء الإثنين الماضي، بشأن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية، أن 80 جنديًا أمريكيًا تعرضوا لإصابات غير مهددة للحياة في الهجمات التي تعرضت لها القوات الأمريكية منذ 7 أكتوبر في المنطقة.