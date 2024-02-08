انقطاع المياه عن 12 منطقة بالقاهرة.. السبت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرًا لتنفيذ أعمال لحامات بخط المياه شارع محمد نجيب وشارع الترولى ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية ١٠٠٠مم بمنطقة المرج كطلب الهيئة الهندسية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق تابعة لشبكات السلام منشية السد العالى- أبو رجيلة ومناطق إسكانات مدينة السلام- أطلس ومناطق والمناطق التابعة لشبكات المرج "شارع محمد نجيب- شارع عبد الله رفاعي- شارع مؤسسة الزكاة- شارع عين شمس (بمتفرعاتها)- عزبة النخل الشرقية- المرج الغربية - الأمن المركزى مدينة الخصوص".

وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق ١٠ فبراير ٢٠٢٤، حتى الساعة الحادية عشرة مساء نفس اليوم لمدة ١٤ ساعة.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

ودفعت الشركة بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو على خدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.