الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توجيه عاجل من رئيس الحكومة للوزراء بشأن مخرجات الحوار الوطنى

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس،  الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية؛ بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.


كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء؛ بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالًا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهًا بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا: منفتحون على كل الآراء والتوجهات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

كان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبدالفتاح، مستشار الوزير، رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام «payroll»، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية. 
  

اجتماع مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء الحوار الوطنى

مواد متعلقة

الهضيبى: الحوار الوطنى نجح فى توحيد الجبهة الداخلية فى مواجهة التحديات

أحزاب: الاصطفاف فى الحوار الوطنى لحل الأزمات التى تواجه الوطن

النائبة نشوى رائف: استكمال مراحل الحوار الوطنى استمرارًا للنهج الصحيح نحو إثراء الحياة السياسية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الشعب يختار رئيسه.. المصريون أمام صناديق الاقتراع لأداء «حق الوطن»

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

عاجل.. المحافظون يدعمون مبادرة الدستور للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"