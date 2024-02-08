توجيه عاجل من رئيس الحكومة للوزراء بشأن مخرجات الحوار الوطنى

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الوزراء بالعمل على تفعيل مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأن يقوم كل وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، سواء ما يتعلق بإعداد مشروعات القوانين، أو القرارات التنفيذية التي تم التوافق بشأنها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه ستكون هناك متابعة دورية لمختلف هذه الملفات مع الوزارات المعنية؛ بهدف تفعيل هذه التوصيات التي حدث توافق بشأنها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.



كما كلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء؛ بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الثانية من الحوار الوطني، استكمالًا لهذا النهج خلال المرحلة الأولى، موجهًا بأن تتم الاستجابة لأي دعوات للمشاركة في جلسات الحوار المختلفة، بما يُسهم في تحقيق المُستهدف من هذا المحفل الوطني، والذي يتمثل في التوافق على القضايا الوطنية، وطرح حلول للتحديات التي تواجه الدولة في هذه المرحلة، مؤكدًا: منفتحون على كل الآراء والتوجهات، بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.

كان تابع الدكتور مصطفى مدبولي، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام "البيرول"، في اجتماع حضره كل من رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبي، ومحمد عبدالفتاح، مستشار الوزير، رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب.

وأكد وزير المالية، خلال الاجتماع، أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين فى كل قطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا، عبر نظام «payroll»، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة، يتم من خلالها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، على نحو يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية.

