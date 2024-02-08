حزب الله اللبنانى يعلن استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف ثكنتين عسكريتين إسرائيليتين وإصابتهما بشكل مباشر.

وقال حزب الله، في بيان، إن عناصره استهدفوا صباح اليوم "ثكنة برانيت" الإسرائيلية و‏مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في "ثكنة كريات شمونة" بالأسلحة الصاروخية والمناسبة.

قصف مدفعي على بلدات كفر كلا وعيتا الشعب

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدات "كفر كلا وعيتا الشعب" جنوب لبنان، كما قصفت سهل مرجعيون والأطراف الغربية لبلدة "طيرحرفا"، وأطراف بلدتي الجبين والخيام وتلة الحمامص وسهل الوزاني جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

الاحتلال ينفذ غارتين بالصواريخ على منطقة اللبونة

وفي وقت سابق نفذ الاحتلال غارتين بالصواريخ استهدفتا منطقة "اللبونة" جنوبي بلدة "الناقورة" وأطراف بلدة "رامية - جبل بلاط" جنوب لبنان، كما نفّذ غارة جديدة استهدفت بلدة "طير حرفا" جنوبي لبنان.

وقصفت مدفعية الاحتلال بلدة "كفر شوبا" وبلدة "العباسية" الحدودية الجنوبية، وأطراف بلدة "حولا" جنوب لبنان، كما قصفت حرج الصنوبر بين بلدتي "كفر حمام" و"راشيا الفخار" جنوب لبنان بعدد من القذائف.

مُسيرة إسرائيلية تنفذ غارة على بلدة مروحين جنوب لبنان

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة "مروحين" جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم منطقة "باب التنية" غرب بلدة "الخيام " جنوب لبنان.

وأغار طيران الاحتلال، على منزل مؤلف من طابقين في منطقة "طوفا" جنوب شرق بلدة "ميس الجبل"، ما أدى الى تدميره بشكل كامل، دون تسجيل إصابات.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.