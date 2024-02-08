الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أجهضت مخطط التهجير.. مركز أمريكى: القاهرة دورها محورى فى صنع السلام العربى الإسرائيلى

تهجير الفلسطينيين
تهجير الفلسطينيين

قال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر دولة ذات ثقل دبلوماسي في العالم العربي، وذلك بسبب دورها القيادي في عملية صنع السلام العربي الإسرائيلي.

القاهرة دورها محوري في عملية السلام

وتابع: لقد كسبت القاهرة تأييد الولايات المتحدة من خلال استخدام مساعيها الحميدة بشكل متكرر للتوصل إلى هدنة بعد الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، كما حافظت مصر على إيمانها الرسمي بمنطق التسوية السياسية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وهو السمة المميزة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ رئاسة بيل كلينتون.

وتابع المركز: إن مصر، حكومة وشعبًا، استطاعت أن تكسب احترام العالم رغم أعبائها الثقيلة، حيث تتحمل القاهرة مخاطر سياسية كبيرة لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية.

txt

النرويج تقدم 24 مليون يورو للأونروا لتمكينها من مواجهة "الوضع الكارثى" فى غزة

إجهاض مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

وقال التقرير إنه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، رفضت مصر دعوات التهجير التي أطلقها مسئولون إسرائيليون سابقون بارزون.

وتابع أن القلق في القاهرة حقيقي للغاية، لاسيما وأن وجهات النظر المؤيدة للطرد داخل إسرائيل ليست جديدة، ولكن يبدو أنها آخذة في الارتفاع. وقد أيد عضوا الحكومة الإسرائيلية اليمينيان المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، فكرة طرد الفلسطينيين من غزة. 

وفي 18 أكتوبر، رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مثل هذه الآراء في خطاب ندد فيه بشدة بأي خطط إسرائيلية لترحيل سكان غزة إلى مصر، وقال: إن النقل القسري للسكان من شأنه أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

txt

خنق الحقيقة.. ضحايا الاحتلال من الصحفيين فى غزة تتخطى الحرب العالمية الثانية

خطة آيلاند 

وقال المركز: سبق وتسربت "ورقة " لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول نقل السكان إلى سيناء، واقترحت الخطة نقل اللاجئين إلى مدن الخيام في سيناء قبل البناء الدائم لمدن جديدة لإيوائهم وإنشاء "منطقة أمنية" على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع الفلسطينيين من العودة، وسبق ورفضت مصر بشدة الخطة الإسرائيلية- المعروفة بخطة آيلاند- لإعادة توطين سكان غزة في شمال سيناء.

 

التهجير التهجير إلى سيناء القاهرة إنهاء حرب غزة تداعيات حرب غزة السلام العربي - الإسرائيلي

مواد متعلقة

مصر تستضيف جولة جديدة من مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة اليوم

اليوم.. قمة عربية بالرياض للتعزيز بشأن الحرب فى غزة

"أكسيوس": بلينكن أبلغ نتنياهو قلقه من توسيع العملية العسكرية فى مدينة رفح

مسئول فى إدارة بايدن: رد حماس الذى نقلته قطر لـ بلينكن "موحد وإيجابى"

إسرائيل هيوم: "تل أبيب" لن توافق على شروط حماس ولكنها مستعدة لمناقشة التفاصيل

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

أسوشيتد برس: مسودة حماس تدعم بقاءها فى السلطة وبناء قدراتها العسكرية

بلينكن: طرحنا مع مصر وقطر اقتراحًا جديًا يوسع عملية إطلاق سراح المحتجزين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

الشهادة الاعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"