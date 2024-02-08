أجهضت مخطط التهجير.. مركز أمريكى: القاهرة دورها محورى فى صنع السلام العربى الإسرائيلى

قال المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية، إن مصر دولة ذات ثقل دبلوماسي في العالم العربي، وذلك بسبب دورها القيادي في عملية صنع السلام العربي الإسرائيلي.

القاهرة دورها محوري في عملية السلام

وتابع: لقد كسبت القاهرة تأييد الولايات المتحدة من خلال استخدام مساعيها الحميدة بشكل متكرر للتوصل إلى هدنة بعد الاشتباكات الدورية بين حماس وإسرائيل، كما حافظت مصر على إيمانها الرسمي بمنطق التسوية السياسية النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، وهو السمة المميزة لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ رئاسة بيل كلينتون.

وتابع المركز: إن مصر، حكومة وشعبًا، استطاعت أن تكسب احترام العالم رغم أعبائها الثقيلة، حيث تتحمل القاهرة مخاطر سياسية كبيرة لتحقيق تسوية فلسطينية إسرائيلية نهائية.

إجهاض مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين

وقال التقرير إنه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، رفضت مصر دعوات التهجير التي أطلقها مسئولون إسرائيليون سابقون بارزون.

وتابع أن القلق في القاهرة حقيقي للغاية، لاسيما وأن وجهات النظر المؤيدة للطرد داخل إسرائيل ليست جديدة، ولكن يبدو أنها آخذة في الارتفاع. وقد أيد عضوا الحكومة الإسرائيلية اليمينيان المتطرفان، بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، فكرة طرد الفلسطينيين من غزة.

وفي 18 أكتوبر، رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مثل هذه الآراء في خطاب ندد فيه بشدة بأي خطط إسرائيلية لترحيل سكان غزة إلى مصر، وقال: إن النقل القسري للسكان من شأنه أن ينهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

خطة آيلاند

وقال المركز: سبق وتسربت "ورقة " لوزارة الاستخبارات الإسرائيلية حول نقل السكان إلى سيناء، واقترحت الخطة نقل اللاجئين إلى مدن الخيام في سيناء قبل البناء الدائم لمدن جديدة لإيوائهم وإنشاء "منطقة أمنية" على طول الحدود بين غزة ومصر لمنع الفلسطينيين من العودة، وسبق ورفضت مصر بشدة الخطة الإسرائيلية- المعروفة بخطة آيلاند- لإعادة توطين سكان غزة في شمال سيناء.