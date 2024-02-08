اليوم.. قمة عربية بالرياض للتعزيز بشأن الحرب فى غزة

تستضيف المملكة العربية السعودية، قمة لوزراء خارجية خمس دول في المنطقة، اليوم الخميس، من أجل تعزيز موقف عربي موحد بشأن الحرب في غزة، بالإضافة إلى مبادرات سياسية عندما ينتهي القتال، حسبما كشف دبلوماسيان عربيان كبيران لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

حرب غزة

ووفقًا للصحيفة، فمن المقرر أن يناقش الوزراء العرب الجهود المبذولة لتوسيع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، والاستفادة من استعدادهم للمشاركة في إعادة تأهيل القطاع بعد الحرب، بالإضافة إلى مواصلة دمج إسرائيل في المنطقة، بشرط موافقة إسرائيل على اتخاذ خطوات لإنشاء القطاع.

ويعد هذا التجمع أحدث مثال على الجبهة الموحدة التي يبنيها شركاء إسرائيل العرب وحلفاؤها المحتملون، وهي الجبهة التي تتزايد خلافاتها مع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تريد أن تستمر الحرب لأشهر أطول حتى يتم تأمين "النصر الكامل".

وسيحضر اللقاء - الذي لم يتم الإعلان عنه بعد - أيضًا حسين الشيخ، أحد كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال الدبلوماسيان: إن الرياض تواصل توسيع تعاونها مع رام الله، ما يخفف المخاوف من أن السعودية ستتخلى عن القضية الفلسطينية بينما تعمل على تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، وسينضم إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والشيخ كبار الدبلوماسيين من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر، بحسب الدبلوماسيين.

وتأتي القمة في أعقاب عدة اجتماعات سرية نظمتها الرياض خلال الشهر الماضي، لكبار مسئولي الأمن القومي من المملكة العربية السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية.