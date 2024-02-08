"أكسيوس": بلينكن أبلغ نتنياهو قلقه من توسيع العملية العسكرية فى مدينة رفح

قالت مصادر إسرائيلية لموقع أكسيوس الأمريكي، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقلق بلاده العميق بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة.

إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي، فقد أبلغ وزير الخارجية توني بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت في القدس، أن إدارة بايدن تشعر بقلق بالغ بشأن احتمال توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة.

يأتي هذا بينما نزح أكثر من مليون فلسطيني -العديد منهم نزحوا من أماكن أخرى في غزة - يتركزون في رفح والمناطق المحيطة بها على طول الحدود بين غزة ومصر.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تؤدي عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة دون إجلاء السكان المدنيين إلى مناطق آمنة إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما تخشى أن تؤدي مثل هذه العملية إلى دفع عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر.

وسبق وقال "جالانت" ومسئولون إسرائيليون آخرون في الأيام الأخيرة إن الجيش الإسرائيلي سيوسع عمليته البرية إلى رفح لتفكيك كتائب حماس.

والتقى بلينكن أمس الأربعاء بنتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ومدير الشاباك رونين بار، ومدير الموساد ديفيد بارنيا، وقال مسئول إسرائيلي كبير إن جالانت أبلغ بلينكن خلال الاجتماع أن رد حماس على اقتراح صفقة المحتجزين سيدفع إسرائيل إلى توسيع عمليتها البرية في غزة.

إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

ووفقًا لمصادر أكسيوس، فإن المبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد سبق وتحدث عن المشاكل التي تواجه إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأشار إلى احتجاجات الإسرائيليين عند معبر كرم أبوسالم لمنع الشاحنات من دخول القطاع، وتدخل بلينكن وأخبر نتنياهو وجالانت أن إسرائيل بحاجة إلى حل هذه القضية في أقرب وقت ممكن.

وقالت المصادر إن "بلينكن" أعرب أيضًا عن مخاوفه بشأن فشل الاتصال بين الجيش الإسرائيلي والمنظمات الدولية واستهداف موظفي الأمم المتحدة الذين كانوا يقومون بتوصيل المساعدات.