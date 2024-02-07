الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين بالنصب على المواطنين مقابل عروض وهمية

حبس
حبس

أمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تحريات المتهمين بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على بعض المواطنين مقابل عروض وهمية على خلاف الحقيقة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغات من مجموعة من الفتيات ضد بلوجر شهيرة وآخرين، اتهموا الفتاة بالنصب عليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وزعمت البلوجر أنها تعمل في منتجات شركات، وأن لديها القدرة على عمل خصومات كبيرة من خلال كوبونات الخصم المباشر، الأمر الذي جعل الفتيات يتواصلن معها ويطلبن المنتجات.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى تدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج عن عروض وخصومات وهمية للنصب على المواطنين، وطلب تحويلات مالية على محافظ إلكترونية إلا أن بعض الضحايا اكتشفوا أنهم تعرضوا للنصب، وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبعد جمع مبالغ مالية أغلق المتهمون هواتفهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إثنين من المتورطين فى الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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