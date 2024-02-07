الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل متهم بإصابة محامٍ فى بنها

حبس عاطل
حبس عاطل

قررت جهات التحقيق بقسم أول شرطة بنها، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالتعدي على محام بإطلاق الرصاص عليه لسرقته بالإكراه أثناء سيره في أحد الشوارع بمدينة بنها.

كما طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وإرسال السلاح الناري المستخدم في الواقعة للمعمل الجنائي.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، وأرشد في أقواله عن السلاح المستخدم في الواقعة، بينما تخلص من الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه بإلقائه في أحد المجاري المائية بدائرة القسم.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى مأمور قسم أول شرطة بنها، إشارة من أحد المستشفيات بوصول «محام» مصاب برش خرطوش، وبسؤاله أفاد بأنه أثناء سيره بدائرة القسم اعترضه أحد الأشخاص لسرقته بالإكراه، وعندما قاومه أطلق عيار نارى فأحدث إصابته.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء سير المجنى عليه بدائرة القسم اعترضه شخص لسرقته بالإكراه، وعندما قام المجنى عليه بمقاومته أطلق المتهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش فأحدث إصابته واستولى على مبلغ مالي وهاتف محمول من المجنى عليه وفرا هاربًا.

وضبط من خلال أحد الأكمنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الهيروين ومبلغ مالي، واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكابها والمبلغ المالي الخاص بالمجني عليه، وقيامه بالتخلص من الهاتف المستولى عليه بإلقائه بأحد المجاري المائية بدائرة القسم وتحرر محضر بالواقعة.

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