الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس "مستريح الذهب" في القليوبية 4 أيام

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، حبس مستريح الذهب لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في تجارة الذهب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سماع شهادة المجني عليهم بالواقعة.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط شخص بالقليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من المواطنين مقيمين بالقليوبية، بتضررهم من مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فـي تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق مركز القناطر الخيرية النصب والاحتيال تجارة الذهب حبس مستريح الذهب

مواد متعلقة

بتعمل منه طرح وعبايات.. من هي أشهر مروجي المعدن الأصفر "أميرة الدهب"؟ (فيديوجراف)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

عاجل.. مستشار أردوغان: لا سلام فى الشرق الأوسط دون مصر وندعو السيسى لزيارة أنقرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية

12 مجزرة دموية فى اليوم 124 من العدوان الإسرائيلى على غزة