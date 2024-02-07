حبس "مستريح الذهب" في القليوبية 4 أيام

قررت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية، اليوم الأربعاء، حبس مستريح الذهب لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها في تجارة الذهب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة سماع شهادة المجني عليهم بالواقعة.

وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط شخص بالقليوبية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية من عدد من المواطنين مقيمين بالقليوبية، بتضررهم من مالك محل مصوغات ذهبية كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالي 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها فـي تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.