الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. مجلس الصحفيين يجتمع لمناقشة عدة ملفات

خالد البلشي
خالد البلشي

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن دعوة مجلس النقابة لاجتماع اليوم الأربعاء؛ لبحث تطوير واجهات النقابة الجانبية، والموقف بشأن أرض الصحفيين في أكتوبر.

وكشف "البلشي"، في تصريحات له، فتح تحقيق داخلي بشأن الاستيلاء على أموال مشروع العلاج، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من المجلس لمراجعة كل ما يرتبط بالقضية، وسيتم عرض التقرير على اجتماع قادم للمجلس.

كما أشار إلى تعيين مراجع حسابات مسؤول عن مراجعة الحساب الختامي ووضع أسس لنظام محاسبي سليم، منوها بأن مشروع رقمنة خدمات النقابة يستهدف استحداث سيستم الكتروني واحد تطوير الخدمات الداخلية والموقع ومنصات التواصل الاجتماعي لتوفير كل الخدمات النقابية إلكترونيا.

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