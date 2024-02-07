أحمد بلبولة لـ"الشاهد": "البنا" نال دبلومة دار العلوم ولا وثائق تؤكد حصوله على الليسانس

قال الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم، إن مشكلة دار العلوم، أنه ينسب إليها تيار الإخوان ولكن إذا نظرنا لهذه المسألة نظرة موضوعية فمن أين خرج الآخرون.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أقاويل عن أن حسن البنا، مؤسس الجماعة خريج دار العلوم، ولكن عندما رجعنا للوثائق والتاريخ وجدنا أنه حصل على دبلومة دار العلوم، ولم نجد أي أوراق تؤكد أنه حصل على ليسانس منها.

وأكد أن لديهم ما يثبت ذلك، ومسألة أن المؤسس من دار العلوم فلماذا توقفنا أمامها ولم نتوقف أمام التنويريين الذين قادوا في أماكن أخرى؟.

وتابع، أن هذه التيارات نعلم كيف تسربت لدار العلوم وكيف تم دعمها، وكان هذا يراد لمصر كلها وليس دار العلوم فقط ولكن هذا يظل في نطاق العارض وليس الجوهر، مؤكدًا أن مصر جسد عظيم تأتي إليه هذه العوارض وتزول ولكن مصر تعود لوجهها الأنصع لأنها صاحبة حضارة عريقة.

برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.