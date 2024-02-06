الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام النجار: مصر ترحب بجميع الاستثمارات لزيادة الصادرات وتوطين الصناعات

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار

قال اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على التسجيلات والواردات، إن الأسمدة من أكبر الصادرات في مصر، مؤكدًا أنه تم وقف تصدير السكر والبصل للخارج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات للمصنعين والمصدرين من خلال الوحدة التي تم تشكيلها من أجل زيادة الصادرات المصرية للخارج وعقد جلسات معهم باستمرار، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية تريد توطين صناعة السيارات بالدولة المصرية.

وتابع، أن المنتج المصري أصبح ينافس عالميًا وعربيًا حاليًا، وأن أكبر الدول التي تصدر لها مصر تركيا والسعودية والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هناك زيادة في الصادرات المصرية، منها الملابس، وهناك مصنع يصدر 60 ألف قطعة ملابس يوميًا. 

الصناعات الجلدية مستهدفة للتصدير بقوة

وأوضح النجار، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الجليدية، حيث أكد أنه مستهدف التصدير بقوة لهذه الصناعات، مضيفا أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات من أجل زيادة الصادرات المصرية، كذلك توطين الصناعات. 

عصام النجار جميع الاستثمارات الصادرات المصرية توطين الصناعات الصناعات الجلدية المنتج المصري توطين صناعة السيارات تذليل كافة العقبات

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