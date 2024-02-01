"رجال الاعمال" توضح كيفية زيادرة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي

قال الدكتور وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن هناك عدة عوامل تساهم في تجنب أزمة سلاسل التوريد التى تعصف بالاقتصاد العالمي، برغم أن سلسلة الامداد الحل الأمثل لزيادة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث يتم تجنب الرسم الجمركي الإضافي الذي يتراوح بين 20 إلي 35 % بموجب الألية المنظمة للانبعاثات الكربونية بالاتحاد الاروبي على صناعة الألمونيوم والصلب والأسمدة وبعض الصناعات.

جاءت كلمتة خلال المتلقي الذي نظمته لجنة الصناعة البحث العلمي في جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي.

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وكشف وسيم مرعبي، أن توثيق سلسلة الامداد توفر فرص ربح أعلي للسلع المصدرة والتي تتوافق مع قانون الكربون والتي تساهم في زيادة الحصة السوقية للمصدرين المصريين، فضلا عن أهمية استخدام مواد المعاد تدويرها في تصنيع السلع المصدرة التي تساعد في تقليل البصمة الكربونية من عمليات التصنيع وتقلل تكلفة التشغيل واستهلاك الطاقة.

حجم صادرات مصر لدول الاتحاد الاوربي

وأشارأن أجمالي السلع المصرية المصدرة للاتحاد الأوروبي التي تقع تحت قانون CBAM بلغت 3.6 مليار دولار، بينما سجل إجمالي قيمة السلع المصرية المصدرة إلي أوروبا بقيمة 17.4 مليار دولار خلال عام 2022.

وأكد أن مصر لديها فرصة ذهبية لاستحواذ السوق الأوربي وذلك يرجع لعده أسباب منها لديها انبعاثات كربوبية منخفضة جدًا وقرب المواني المصرية من دول الاتحاد الأوروبي، تتميز بسرعة وسهولة اعتماد مصادر الطاقة، بالإضافة إلي ذلك توثيق البصمة الكربونية للسلع المصرية المصدرة مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية في أسواق الاتحاد الأوروبي

وعلى صعيد آخر استطرد خبير الذكاء الصطناعي، كيفية زيادة التنافسية السلع عبر التدوير من خلال الطاقة المتجددة والشحن قليل الانبعاث لتحقيق من المواد المعاد تدويرها من مصدرها وحتي المنتج النهائي، وذلك لتحقيق من قلة الانبعاثات خلال التصنيع وذلك لتسهيل التحقيق عبر الهوية الالكترونية للسلع.

وأضاف أن امتثال المصدريين المصريين يعد فرصة لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر بالسوق الأوروبي والتي تعمل على زيادة الأرباح عبر رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة تصل لـ50%، كما تعمل على تقليل تكلفة التشغيل عبر توفير الطاقة بنسبة تزيد عن 95% مع المواد تدويرها، بالإضافة إلي ذلك تعمل وفر من تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات مما يساعد على الاستحواذ على حصة سوقية أكبر.