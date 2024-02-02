الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النجاري: يجب استغلال الاتفاقية الأورومتوسطية لتسهيل الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي

المهندس مصطفي النجاري
المهندس مصطفي النجاري

أكد المهندس مصطفي النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري بـ جمعية رجال الاعمال المصريين، أنه يمكن استغلال الاتفاقية الأورومتوسطية لتسهيل الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال تقديم ميزات تجارية وإزالة الحواجز التجارية، ومع ذلك، يجب على المصدرين المهتمين أن يدرسوا الاتفاقية بعناية ويعملوا على الامتثال لمتطلباتها والالتزام بالإجراءات اللازمة لتسهيل الصادرات بنجاح.

https://www.dostor.org/4623095

وقال النجاري لـ"الدستور"، إن الاتفاقيات تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات بين الأطراف، ويمكن للشركات المصرية استغلال ذلك لجذب الاستثمارات الأوروبية وتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع قدراتها التصنيعية والتصديرية.

وأوضح أنه ينبغي على المصدرين المصريين الالتزام بالمعايير والمتطلبات المحددة في الاتفاقية، بما في ذلك معايير الجودة والمواصفات الفنية والقوانين البيئية والصحية. 

كما ينصح أيضًا بالتعاون مع الجهات المختصة في مصر والاتحاد الأوروبي للحصول على المعلومات والدعم لتسهيل الصادرات التي تسهم في تشجع المصدرين المصريين على البحث عن فرص تسويق وتوزيع لمنتجاتهم في الأسواق الأوروبية المستهدفة. 

وأشار إلى أن هناك عدة اتفاقيات منها المعروفة أيضًا باسم اتفاقية برشلونة، هي اتفاقية تجارية تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط من بينها مصر، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي بين الأطراف وتوفير إطار قانوني لتيسير حركة السلع والخدمات ورأس المال بينهم.

كما تتضمن مجموعة مزايا وفوائد جارية التي يمكن استغلالها لتسهيل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ومن بين هذه الفوائد تنص الاتفاقية على تخفيض أو إعفاء تعريفات الجمارك على السلع المتداولة بين الأطراف، وهذا يعني أن المنتجات المصرية يمكن أن تستفيد من تخفيضات جمركية أو إعفاءات عند دخولها إلى السوق الأوروبية، مما يجعلها أكثر تنافسية من حيث الأسعار.

واستكمل أن  تشجع الاتفاقية على إزالة الحواجز غير الجمركية، مثل القيود التقنية والمعايير الفنية والقوانين الصحية والبيئية، بهدف تسهيل دخول المنتجات إلى الأسواق، ما يساعد على تقليل التكاليف والعقبات التجارية ويوفر فرصًا أكبر للصادرات المصرية، فضلًا عن تقدم الاتفاقية دعمًا فنيًا وتقنيًا لتعزيز القدرات التصنيعية والتصديرية في مصر، ويمكن للشركات المصرية الاستفادة من البرامج التدريبية والتكنولوجيا والخبرات الأوروبية لتحسين جودة وتنافسية منتجاتها.

الاتفاقية الأورومتوسطية الاتحاد الأوروبي مزايا مصر تسهيل الصادرات المصرية

مواد متعلقة

"رجال الاعمال" توضح كيفية زيادرة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاوروبي

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل| "الأرصاد": طقس غير مستقر اليوم والعظمى فى القاهرة 16 درجة

تفاصيل عرض الأهلى المالى لتمديد عقد بيرسى تاو

كشف ملابسات فيديو الاعتداء على سيدة فى الإسكندرية

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟