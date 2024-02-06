الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عصام النجار يكشف خطة الدولة لزيادة الصادرات المصرية والأسواق المستهدفة

اللواء عصام النجار
اللواء عصام النجار

قال اللواء عصام النجار، رئيس هيئة الرقابة على التسجيلات والواردات، إن هناك جهودا مبذولة من جميع مؤسسات الدولة لفتح أسواق جديدة ومنها قارة إفريقيا، مؤكدًا أن زيادة حجم الصادرات المصرية بالفترات الماضية بسبب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القارة الإفريقية سوق واعد وكبير ومهم للدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه يوجد لجنة عمل من أجل الوصول بالصادرات المصرية للسوق الإفريقية. 

رفع كفاءة المنتجات المصرية لجذب السوق الإفريقية

وأكد أنه يتم العمل على رفع كفاءة المنتجات المصرية لجذب السوق الإفريقية، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه بزيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 16%، مشيرًا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس مهم جدًا من الناحية الاقتصادية حيث سيتم التعامل مع دول البريكس بالعملة المحلية، وهو ما يساعد على فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتابع، أن طريق كيب تاون يساهم في جذب العديد الاستثمارات للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن غرفة الصناعات تعمل على تسويق منتجاتها إلى القارة السمراء، وجذب مستثمرين عالميين لمصر. 

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