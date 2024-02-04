اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه

يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، وذلك لمناقشة طلـب مناقشـة عامـة، مقـدم مـن النائب حسام الخولي، وعشرين عضـو لاستيضاح سياسة الحكومـة بشـأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للطلب، إنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه وأشارت إلي أنه نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل المنافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال.

وتناول طلب المناقشة عقد مقارنة سريعة بين عامي 2022 و2023 في الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية، كشفت أن هناك زيادة بمقدار 700 مليون دولار، وأن هذه الزيادة تعطي لنا أملًا بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.

وتابع "الخولي" في مذكرته: "نجد أن هناك من هذه المحاصيل والفواكه ما يمكن زيادة صادراتها فورًا ولكن تقابل بمشاكل لوجستية في بواخر النقل السريع لعدم التلف".

وتساءل، لماذا لا يتم النقل وخاصة لأوروبا عن طريق النقل السريع؟، مطالبًا بالحرص على توفير الجرارات والمعدات الزراعية ومعاملتها كمعدات إنتاج أسوة بمعدات المصانع، وذلك لأن هذه الزراعات التصديرية تزرع في الأراضي المفتوحة والتي لا يمكن أن تستغنى عن المعدات الزراعية.

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن طلب مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، عن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري