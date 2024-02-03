رئيس "الغد" يكرم 50 من قيادات الشرطة احتفالا بالذكرى 72 لمعركة الإسماعيلية 

أقام حزب الغد، احتفالية كبرى، اليوم السبت، بالمقر المركزى للحزب احتفالا كبيرا بالذكرى الـ 72 لمعركة الإسماعيلية بين قوات الشرطة المصرية وجيش بريطانيا العظمى يوم 25 يناير 1952.

وكرم المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، 50 من قيادات الشرطة المصرية السابقة، تقديرا وعرفانا بدورهم الوطنى الكبير حفاظا على أمن واستقرار الوطن خلال مدة خدمتهم بجهاز الشرطة المصرية وهم من قيادات حزب الغد وآخرين من خارج الحزب كما كرم بعض القيادات العسكرية السابقة من قيادات الحزب.

وقدم رئيس الغد، شهادات التقدير والميداليات التذكارية للقيادات الشرطية والعسكرية السابقين تقديرا من حزب الغد للشرطة المصرية فى عيدها الوطنى الـ 72 .

وأكد رئيس الغد فى كلمته أنه ستظل ذكرى معركة الاسماعيلية عام 52 بين الجيش البريطانى والشرطة المصرية شاهدا على التاريخ الوطنى للشرطة المصرية.

كما أكد أن عيد الشرطة هو رمز كبير للتضحيات الشرطة حفاظا على السيادة الوطنية ورفعة راية الوطن، مضيفا أن الشرطة المصرية ستظل رمزا للوطنية وللعطاء وللتضحية.

وتحدث فى الاحتفالية بعض القيادات العسكرية والشرطية السابقة من قيادات الحزب.