الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأمريكية: لا نزال نقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتنا فى العراق

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتها في العراق.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تخطر العراق بهجماتها لكنها فعلت ذلك بعد الضربات التي تم تنفيذها.

إدخال المساعدات لقطاع غزة

وعن معبر رفح قالت الخارجية الأمريكة إنها تواصل التنسيق مع جميع الأطراف لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. 

وتابعت أن معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية الخارجية الامريكية تقيم الأضرار ضرباتهم العراق قطاع غزة

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