الخارجية الأمريكية: لا نزال نقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتنا فى العراق

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن الخارجية الأمريكية، أنها لا تزال تقيم الأضرار الناجمة عن ضرباتها في العراق.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تخطر العراق بهجماتها لكنها فعلت ذلك بعد الضربات التي تم تنفيذها.

إدخال المساعدات لقطاع غزة

وعن معبر رفح قالت الخارجية الأمريكة إنها تواصل التنسيق مع جميع الأطراف لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط.

وتابعت أن معبر رفح قناة مهمة لتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.