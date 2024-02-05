الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الميليشيات المسلحة فى العراق تشن هجومًا خطيرًا على قاعدة أمريكية بسوريا

قاعدة أمريكية
قاعدة أمريكية

أعلنت الميليشيات المسلحة في العراق التي تدعى "المقاومة الإسلامية العراقية"، أنها هاجمت القاعدة الأمريكية في حقل عمر النفطي في سوريا، بطائرة مسيرة.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق عبر قناتها على تليجرام، إنها تؤكد استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة لأهل غزة وردًا على مقتــل السكان على يد القوات الإسرائيلية.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه الولايات المتحدة سلسلة من الغارات الجوية والصاروخية على معاقل تابعة للميليشيات المسلحة الموالية لـ إيران في العراق وسوريا، ردًا على مقتــل 3 جنود أمريكيين في الهجوم الذي وقع على القاعدة الأمريكية في الأردن.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "المقاومة الإسلامية" في العراق، أمس الأول السبت، استهداف قاعدة "خراب الجير" في ريف الحسكة، شمال شرقي سوريا بطائرات مسيرة.

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