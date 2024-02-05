الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري 2024

الدولار
الدولار

يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وعن سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري


وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل الكاملة عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

 

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس الماضي، وقررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس.


سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري


وأرجع خبراء الاقتصاد سبب تراجع الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين بنحو 17 جنيها بسبب الإجراءات التي قامت بها الدولة لتحجيم السوق السوداء للعملة وضرب بيد من حديد على المضاربين وتجار العملة وسماسرة الدولار.

لماذا تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء 

 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب بالله أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء جاء بسبب قيام الدولة بعدة مداهمات أمنية لضبط عدد من التجار والمضاربين وسماسرة العملة الخضراء الدولار مما ادي الي احجام الطلب عليها.

وقال في تصريحات خاصة لـ الدستور إن السبب الرئيسي في التراجع إعلان جهات مانحة ومؤسسات دولية منها البنك وصندوق النقد الدوليين والاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ومنحها تمويلات جديدة لعبور الأزمة الحالية موضحا أن اقتراب دخول استثمارات عربية وخليجية كبيرة لمصر اي الي هبوط حاد في سعر الدولار بالسوق السوداء.

خطة للقضاء على السوق السوداء للعملة 

 

فيما توقع الخبير الاقتصادي مزيد من التراجع للدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال الأيام المقبلة مع زيادة إحكام وسيطرة البنك المركزي المصري على السوق ومحاولة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمية بالبنوك حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر 

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك التجاري الدولي cib نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه

قد يهمك أيضا:

منها قلة شرب الماء والنوم.. أبرز أسباب الصداع النصفي خلال الشتاء

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري سعر الدولار اليوم في مصر سعر صرف الدولار خطة للقضاء على السوق السوداء للعملة تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء السوق السوداء البنك المركزي المصري

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

خبراء يكشفون أسباب انهيار سعر الدولار فى السوق السوداء

"إيتيدا" تفتح باب التقدم لبرنامج "دعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات"

جامعة مصر للمعلوماتية تفتتح أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي وصناعة المعرفة بـ" معرض الكتاب"

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

لمواكبة التطورات التكنولوجية.. اتحاد بنوك مصر يطلق موقعه الرسمى الجديد

البنك الأهلى يطلق بطاقة فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار الأمريكى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟