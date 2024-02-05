سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري 2024

يتساءل الكثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري وعن سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري



وفي هذا التقرير يرصد الدستور كل المعلومات والتفاصيل الكاملة عن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.

وعقدت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال هذا العام الخميس الماضي، وقررت رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس.



سبب تراجع سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري



وأرجع خبراء الاقتصاد سبب تراجع الدولار في السوق السوداء خلال اليومين الماضيين بنحو 17 جنيها بسبب الإجراءات التي قامت بها الدولة لتحجيم السوق السوداء للعملة وضرب بيد من حديد على المضاربين وتجار العملة وسماسرة الدولار.

لماذا تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب بالله أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء جاء بسبب قيام الدولة بعدة مداهمات أمنية لضبط عدد من التجار والمضاربين وسماسرة العملة الخضراء الدولار مما ادي الي احجام الطلب عليها.

وقال في تصريحات خاصة لـ الدستور إن السبب الرئيسي في التراجع إعلان جهات مانحة ومؤسسات دولية منها البنك وصندوق النقد الدوليين والاتحاد الأوروبي مساعدة مصر ومنحها تمويلات جديدة لعبور الأزمة الحالية موضحا أن اقتراب دخول استثمارات عربية وخليجية كبيرة لمصر اي الي هبوط حاد في سعر الدولار بالسوق السوداء.

خطة للقضاء على السوق السوداء للعملة

فيما توقع الخبير الاقتصادي مزيد من التراجع للدولار في السوق الموازية "السوداء" خلال الأيام المقبلة مع زيادة إحكام وسيطرة البنك المركزي المصري على السوق ومحاولة تقليل الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالسوق الرسمية بالبنوك حيث سجل نحو 30.75 جنيه للشراء ونحو 30.85 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

كما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك التجاري الدولي cib نحو 30.85 جنيه للشراء ونحو 30.95 جنيه

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