الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لمواكبة التطورات التكنولوجية.. اتحاد بنوك مصر يطلق موقعه الرسمى الجديد

محمد الأتربي
محمد الأتربي

أطلق اتحاد بنوك مصر برئاسة  محمد الأتربي، موقعه الإلكتروني الجديد، عقب الانتهاء من عملية الدمج بين الموقع الإلكتروني والإخباري، وكذلك تطوير الشكل والمحتوى الخاص بالموقعين، وذلك بالتعاون مع شركة إكسلانت كومينكشنز التابعة للمتحدة للخدمات الاعلامية.

وفي هذا الصدد؛ أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، أن الموقع الجديد يأتي في إطار حرص الاتحاد على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، والإطلاع على كافة المستجدات العالمية والمحلية في الصناعة، وتقديم تجربة مميزة لكافة القراء المهتمين بالقطاع المصرفي، حيث أجرى اتحاد بنوك مصر عملية تطوير شاملة بهدف تطوير الموقع ليتسم بالشمولية والسلاسة في التنقل بين أقسامه والوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالقطاع المصرفي، مع إبقاء القراء على إطلاع بكافة الأخبار ومستجدات القطاع بشكل لحظي.

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وتشمل عملية التطوير تقديم محتوى متنوع يلبى كافة احتياجات القراء من أخبار محلية وعالمية يتم تحديثها بشكل لحظي، وكذلك خدمات بنكية متنوعة تقدمها البنوك العاملة في القطاع، وأبحاث وتقارير لكبرى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وأحدث المستجدات حول أنشطة البنوك في عمليات التمويل المستدام والتنمية المجتمعية، كما يوفر الموقع لزواره كافة أنشطة البنوك والجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا المالية، وخطواتهم التوسعية في مجال المدفوعات الإلكترونية.

اتحاد بنوك مصر محمد الأتربي الموقع الجديد التطورات التكنولوجية الصناعة مصر

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