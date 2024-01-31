الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "الهجرة" لتقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج

جانب من توقيع بنك
جانب من توقيع بنك مصر مع وزارة الدولة للهجرة

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج، ومحمد الإتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر.

وقام عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع بروتوكول التعاون مع عماد سوريال مساعد وزيرة الهجرة للشئون المالية والإدارية، بحضور سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، سارة نبيل معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، معتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ولفيف متميز من قيادات بنك مصر و الوزارة.

يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين تدعيماً لسياسة الدولة المصرية في تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لأبناء الوطن المقيمين بالخارج. 

ويقوم بنك مصر من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بوضع اليات لخدمة المواطنين المصريين المقيمين بالخارج لتوفير محفزات جديدة لهم من خلال تقديم وتسهيل كافة المنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة لتحفيزهم على استثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار لما له من مردود على الناتج القومي من خلال تواصل الوزارة مع كافة الجاليات المصرية بالخارج. 

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وعقب مراسم التوقيع أعربت الوزيرة سها جندي عن بالغ امتنانها بالتعاون مع بنك مصر والذي يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية و في اطار استراتيجية وزارة الهجرة حيث يستهدف البروتوكول بالأساس إيجاد محفزات و تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج لتوفير خدمات و منتجات مصرفية و استثمارية لهم بما يؤدى بدوره الى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج و التي تمثل مصدر مهم من مصادر العملة الصعبة لمصر ، و أعربت عن تطلعها لمزيد من التعاون المثمر بين وزارة الهجرة و بنك مصر لتوفير الخدمات المخصصة لبنك مصر مؤكدة أن تلبية احتياجات المصريين بالخارج أولوية قصوى لنا و نعمل باستمرار لتنفيذ كل ما يفيدهم و يحقق صالحهم و هذا يتحقق من خلال الكثير من الخدمات التي يقدمها بنك مصر.

ومن جانبه أوضح محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر  أن بروتوكول التعاون مع الوزارة يأتي انطلاقا من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة اتساقا مع رؤية مصر 2030 وايمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي و لتمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على كافة المنتجات والخدمات المصرفية التي تلبى احتياجاتهم المختلفة بسهولة ويسر وتقديم محفزات متميزة للمصريين العاملين المقيمين بالخارج للاستثمار في وطنهم الأم، و أكد محمد الإتربي على  أن البنك يسعى  لتعزيز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

بنك مصر بروتوكول تعاون وزارة الدولة للهجرة المصريين بالخارج سها جندي وزيرة الدولة للهجرة الخدمات والمنتجات المصرفية

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