"بنك مصر" يتوج بجائزتى أفضل بنك فى ائتمان الشركات والمسئولية المجتمعية

حصل بنك مصر مؤخرًا على جائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات في مصر لعام 2023 (Best Corporate Bank - Egypt)، وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2023 ،( Best CSR Bank - Egypt) من مجلة إنترناشيونال فاينانس العالمية ( International Finance Magazine).

يذكر أن التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة بتلك الجوائز تعتمد على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التي تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلة انترناشيونال فاينانس العالمية بانتقاء أفضل البنوك الفائزة بموجب تقييم نخبة من الخبراء في هذه المجالات، هذا وقد تسلم الجائزتين محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة والدكتورة فاطمة الجولي رئيس قطاع اتصالات المؤسسة.



يعد تتويج بنك مصر كأفضل بنك في مجال ائتمان الشركات تأكيدًا للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمرارًا للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، كما يؤكد الأداء المتميز بنك مصر في مجال الائتمان والنتائج المالية القوية ويسعى البنك دائمًا إلى تعزيز تميز خدماته، والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه.

هذا وقد حاز البنك في مجال تمويل الشركات الكبري والقروض المشتركة على العديد من الجوائز حيث توج البنك بجائزة أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات – مصر 2023 من مجلة يورومونى، ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلي بيزنس، ومجلة وورلد بيزنس أوت لوك، ومجلة كابيتال فاينانس انترناشونال، كما حصد البنك جائزة البنك الأسرع نموًا في مجال ائتمان الشركات – مصر 2023 من مجلة جازيت العالمية، ومن مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك.

كما حصل فى مجال التمويل الإسلامي على جائزة بنك العام في التمويل الإسلامي – مصر 2023 من مجلة جازيت العالمية،و جائزة أفضل بنك إسلامي – مصر 2023 من مجلة يوروموني للتمويل الإسلامي.

كما حصل البنك على جائزة عملية العام "في مجال القروض" – إفريقيا 2023 من مجلة ذا بانكر العالمية التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز، كما حاز البنك على الجوائز التالية من جوائز مؤسسة آي جي جلوبال، جائزة عملية العام- مجال البنية التحتية الرقمية - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، جائزة عملية العام- مجال النفط والغاز- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022، جائزة عملية العام - مجال الاتصالات- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022.

كما حاز البنك على الجوائز التالية من مؤسسة ايميا فاينانس لعام 2022، جائزة أفضل عملية تمويل هيكلي – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويل مشترك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات، جائزة أفضل عملية تمويل هيكلي – شمال إفريقيا، جائزة أفضل تمويل بالعملة المحلية – إفريقيا، جائزة أفضل عملية إعادة هيكلة – أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية عن مشروع ترفيهي – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويل مشروعات – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية في مجال البنية التحتية – إفريقيا، جائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع الاتصالات – إفريقيا، وجائزة أفضل عملية تمويلية في قطاع الصناعة – إفريقيا، كما حاز البنك على المركز الثاني على مستوى جمهورية مصر العربية والثالث على إفريقيا في تسويق وترتيب القروض المشتركة من قائمة بلومبرج الخاصة بالقروض المشتركة لعام 2023.

كما يعد حصول بنك مصر على جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية في مصر لعام 2023 تتويجًا لإنجازات البنك في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث تعد هذه هي المرة السادسة التي يحصل فيها البنك على نفس الجائزة في مجال المسئولية المجتمعية من نفس المؤسسة، حيث سبق لبنك مصر الحصول على تلك الجائزة في عامي 2017 و2019، 2020، 2021، 2022.

هذا وقد توج بنك مصر بعدة جوائز عالمية في مجال المسئولية المجتمعية منها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية – مصر 2023 من مجلة ذا يوروبيان البريطانية، ومن مجلة كوزموبوليتان ذا دايلي، ومن جوائز مجلة يوروموني للتميز، ومن مجلة وورلد ايكونوميك، ومن مجلة براندز ريفيو، ومن مجلة بيزنس تابلويد، كما حصد البنك جائزة البنك الأكثر تحقيقًا لأهداف المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة – مصر 2023 من مجلة ذا جلوبال إيكونوميكس.

هذا ويهتم البنك بمجال المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعمل بنك مصر جاهدًا على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل، ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.1 مليار جنيه تبرعات في مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2023 حتى ديسمبر 2023،

وقد حصد بنك مصر 90 جائزة ومركزًا متقدمًا في عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرًا وتتويجًا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائمًا، حيث إنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، كما يؤكد على الأداء المتميز لبنك مصر، ويسعى بنك مصر إلى تقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، ويعمل البنك لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائمًا التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.