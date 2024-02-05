الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": معرض القاهرة للكتاب يسجل توافدًا كثيفًا فى اليوم قبل الأخير لفعالياته

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

قالت أميرة قمر، مراسلة "إكسترا نيوز"، إنه في اليوم قبل الأخير من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ما زال التوافد كثيفًا من الساعات الأولى من افتتاح المعرض وحتى موعد الإغلاق في الـ8 مساءً.

 

المعرض سجل رقيمًا قياسيًا بتجاوز عدد زائريه 4 ملايين شخص

وأكدت أميرة قمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدد زوار المعرض هذا العام تجاوز الــ4 ملايين زائر، وبهذا الرقم يكون قد تجاوز عدد زائريه في كل أيامه في دورته العام الماضي، وسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار.

وأضافت في حديثها، اليوم نشهد فعاليات يوم التراث والثقافة الفلسطينية، والذي يتضمن العديد من الندوات والدورات التي تتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية ومستقبليات الوضع في فلسطين.

وأشارت إلى، أن جناح الأزهر الشريف من أهم الأماكن في معرض الكتاب هذا العام، كما أن هناك إقبالًا كثيفًا على كتاب «اسأل الإمام»، لذا هناك إقبال كثيف من قبل الأطفال والشباب على الكتب الدينية الوسطية داخل جناح الأزهر الشريف بالمعرض.

اكسترا نيوز أميرة قمر مراسلة القاهرة الاخبارية معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الأزهر الشريف

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