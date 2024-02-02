وزير الدفاع الروسى: مقتل 100 عسكرى أوكرانى على محور جنوب دونيتسك

أعلن وزير الدفاع الروسي، مقتل 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك خلال الساعات الـ 24 الماضية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الحرب الروسية الأوكرانية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لم تشن حربا ضد أوكرانيا، بل تدخلت لإنهاء حرب كانت القوات الأوكرانية تشنها ضد دونباس منذ عام 2014، متهمًا أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى.

وأكد بوتين، خلال اجتماع مع الطلاب المشاركين في العملية العسكرية الروسية، أن قواته تحاول استخدام الوسائل المسلحة لإنهاء الحرب التي بدأتها سلطات كييف في دونباس.

تهديد كييف

وأوضح: "لم تكن هناك اعتبارات أخرى إلا حماية مصالح روسيا عند حل قضايا من هذا النوع، لا يمكن أن تكون هناك دوافع أخرى".

وأضاف: "هذه ليست بداية الحرب. لقد بدأوا (سلطات كييف) بأنفسهم الحرب في دونباس.. هذه محاولة لإنهاء هذه الحرب بالوسائل المسلحة، سنسعى إلى تنفيذ المهام والأهداف التي حددناها".