الطفلة حبيبة: الخدمة العلاجية فى مستشفى سرطان الأطفال بطنطا على أعلى مستوى

قالت حبيبة ابنة محافظة المنوفية التي لم يتجاوز عمرها الـ18 عامًا، إنها شعرت بالحزن الشديد فور علمها بإصابتها بالسرطان، وذلك بسبب خوفها الشديد من أن يتساقط شعرها الذي طالما اهتمت به وتحبه للغاية.

مستشفى السرطان بطنطا

وأكدت حبيبة، خلال لقائها ببرنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها فور علمها بإصابتها بالسرطان توجهت إلى مستشفى السرطان للأطفال بمحافظة طنطا.

وتابعت: "كنت زعلانة جدًا في البداية بسبب بسبب خوفي على شعري يقع من الكيماوي، ولكن حاليًا أوشكت على الخروج من المستشفى".

قوة التحدي

واستطردت: "حالتي النفسية كانت سيئة للغاية في بداية معرفتي بهذا المرض اللعين، ولكن بفضل الله استطاعت الصمود أمام هذا الابتلاء الصعب".

وذكرت أن العلاج في المستشفى بالمجان، والخدمة في المستشفى على أعلى مستوى، مشيرة أن والدها ووالدتها بأتوا معها باستمرار إلى المستشفى في محافظة طنطا من أجل تلقي جرعات العلاج.